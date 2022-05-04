Таллин, , 13:03 — REGNUM Со 2 мая в Эстонии проходит благотворительная акция «Поможем ветеранам!» в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Об этом сообщил сайт организации.

Ветераны © ИА REGNUM

Традиционно акция, приуроченная ко Дню Победы 9 мая, начиналась в апреле каждого года. С чем связана нынешняя задержка сроков начала акции, в сообщении не уточняется.

Сбор средств проводится главным образом с целью компенсации стоимости лекарств ветеранам. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

Кроме того, согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается пособие в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. Разница объясняется тем, что российские советские ветераны, в отличии от ветеранов-граждан Эстонии, получают дополнительное пособие от России.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны сегодня остался 141 человек. Средний возраст ветеранов — 97 лет. Статус ветерана сегодня имеют как непосредственные участники войны, так и труженики тыла.

Подчеркивается, что вся работа на благо ветеранской организации выполняется на волонтерских началах из желания поддержать конкретных людей; в фонд зарплаты пожертвования не идут.

Акции традиционно проходят дважды в год. Последняя акция «Поможем ветеранам!» проводилась зимой 2021–2022 годов. Тогда ветеранам собрали 2 590 евро.