Тюмень, 4 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 53 вылеченный ковидный пациент, и 23 госпитализированных с COVID-19. Об этом 4 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

За сутки на 4 мая коронавирус выявили у 44 тюменцев. Это на 25 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 мая коронавирус выявили у 190 890 человек, выздоровели 185 411 пациентов, скончались 4297.