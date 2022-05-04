Макеевка, ДНР, 4 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Согласно уточненным данным, обстрел Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был произведен киевскими боевиками из реактивных систем залпового огня «Смерч» калибра 300 мм. Об этом 4 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Минобороны России РСЗО «Смерч»

«По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, обстрел производился с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенного пункта Очеретино, с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч», — говорится в сообщении.

При этом ранее был зафиксирован обстрел Макеевки со стороны украинских вооруженных формирований, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения, также произошло возгорание на нефтебазе и была повреждена инфраструктура Макеевского кабельного завода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.