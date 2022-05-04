Кострома, 4 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Необходимость реорганизации единственной вечерней школы в Костроме объяснили низкой посещаемостью занятий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вечерняя школа в Костроме

Напомним, ранее педагоги учреждения узнали, что школу для взрослых планируют присоединить к расположенной на улице Борьбы СОШ №7. В результате преобразования часть кабинетов здания на улице Ткачей займут обычные старшеклассники. Руководство считает, что в этом случае образовательная система учреждения на 250 мест будет «полностью разрушена». Между детьми и взрослыми могут возникнуть конфликты.

Как пояснили ИА REGNUM в управлении образования администрации Костромы, фактически занятия в вечерней школе посещают не более 60 человек в день. Вместе с тем Фабричный район города активно застраивается, в обычных школах формируется напряженная ситуация с местами.

«При заявленной наполняемости по комплектованию в 255 человек по факту в школе единовременно находится не более 40 учащихся в одной смене, за весь день — не более 60. В Фабричном районе города идет активное строительство новых жилых домов. В связи с этим увеличивается общая численность учащихся школьного возраста. Расположенная рядом Средняя общеобразовательная школа №7 ведет обучение в две смены, так как количество учащихся превышает проектную мощность здания школы. Использование свободных учебных кабинетов, которые имеются в здании Вечерней школы №2 позволит значительно уменьшить количество учащихся школы №7, обучающихся во вторую смену», — объяснили чиновники.

Администрация обещает не закрывать вечернюю школу. Она станет структурным подразделением школы №7, которое «в полной мере удовлетворит образовательные запросы всех учащихся».