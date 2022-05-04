Реорганизацию вечерней школы в Костроме объяснили низкой посещаемостью
Кострома, 4 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Необходимость реорганизации единственной вечерней школы в Костроме объяснили низкой посещаемостью занятий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее педагоги учреждения узнали, что школу для взрослых планируют присоединить к расположенной на улице Борьбы СОШ №7. В результате преобразования часть кабинетов здания на улице Ткачей займут обычные старшеклассники. Руководство считает, что в этом случае образовательная система учреждения на 250 мест будет «полностью разрушена». Между детьми и взрослыми могут возникнуть конфликты.
Как пояснили ИА REGNUM в управлении образования администрации Костромы, фактически занятия в вечерней школе посещают не более 60 человек в день. Вместе с тем Фабричный район города активно застраивается, в обычных школах формируется напряженная ситуация с местами.
Администрация обещает не закрывать вечернюю школу. Она станет структурным подразделением школы №7, которое «в полной мере удовлетворит образовательные запросы всех учащихся».
Справка: изначально в Костроме было организовано 3 школы для рабочей молодёжи, затем их объединили в одну структуру. Вечерняя школа No2 базируется в здании 1937 года постройки. Его отремонтировали в 2020 году, вложив в работы 20 млн рублей. В школу принимают всех желающих от 15 лет и старше.