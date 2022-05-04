Варшава, 4 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Власти Польши настаивают на исключении России из числа претендентов на проведение выставки «Экспо-2030». Об этом 4 мая заявил журналистам министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

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«Мы бы хотели абсолютно исключить Москву и Россию из конкуренции за возможность организации «Экспо» в 2030 году и продолжать рассмотрение заявки, которую подали Одесса и Украина», — сказал он.

Буда добавил, что Варшава хочет исключить Москву и Россию из конкуренции за возможность организации «Экспо» в 2030 году и продолжать рассмотрение заявки, которую подали Одесса и Украина.