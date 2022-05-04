Новосибирск, 4 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 4 мая, по данным на 17:00 зафиксировано 5-балльное загрязнение воздуха. Результаты опубликованы на сайте сервиса оценки качества воздуха AirVoice.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«На улицу можно, но лучше там не задерживаться», — советует ресурс.

Отметим, что по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие дни сохранится высокая пожароопасность (4 класса).