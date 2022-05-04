Москва, 4 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Рубль вернулся с длинных выходных в приподнятом настроении, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Доллар опустился к минимумам середины 2021 года, утратив психологически значимую отметку 70 руб. и с утра 4 мая дешевеет на 1,75%.

В моменте пара доходила до 68,75 руб., после чего обосновалась под уровнем 70 руб., который теперь выступает в роли ближайшего препятствия для быков по USD.

Российская валюта продолжает игнорировать внешние риски, все еще получая внушительную поддержку со стороны мер валютного контроля.

Равнодушным рубль остался и к решению Банка России о снижении ставки с 17% до 14%, хотя консенсус-прогноз предполагал, что стоимость заимствований будет опущена до 15%.

Россиянин укрепляется за счет растущего профицита счета текущих операций и продажи экспортной выручки.

Сегодня Еврокомиссия представила очередной пакет санкций в отношении РФ, который включает в том числе полное прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России до конца 2022 года.

Но и на эту новость рубль не отреагировал, во многом ввиду того, что игроки уже были готовы к таким мерам и в целом уже выработали иммунитет к санкционному давлению Запада.

В краткосрочной перспективе коррективы в динамику пары доллар/рубль способно внести заседание ФРС США, которое завершится сегодня вечером.

Откровенно ястребиная риторика Центробанка способна укрепить позиции доллара по всему спектру рынка, что может вылиться в откат рубля на открытии 5 мая.

Впрочем, масштабного влияния на поведение рубля со стороны этого фактора не ожидается», — считает эксперт.

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