Иркутск, 4 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Иркутской области ветераны Великой Отечественной войны, труда и боевых действий, инвалиды всех категорий, а также многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 200 л. с., независимо от года выпуска машины. Как сообщает 4 мая телеграм-канал правительства региона, соответствующие изменения в закон «О транспортном налоге» утвердил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортный налог

«Мы приняли важное решение о поддержке ветеранов, инвалидов и многодетных семей. В сегодняшних непростых экономических условиях эти меры приобретают особое значение», — пояснил глава Приангарья.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом воспользоваться льготами можно будет уже при уплате транспортного налога за 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Свердловской области обнулили транспортный налог для многодетных семей.

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