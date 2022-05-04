Москва, 4 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция стала поводом для госпитализации около 1,4 тыс. пациентов в России за сутки. Всего выявлено свыше 5 тыс. новых случаев заболевания, сообщают 4 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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В оперштабе уточнили, что за сутки госпитализировано 1398 человек. Это на 3% меньше, чем сутками ранее. Зафиксировано 5093 новых случаев заболевания.

Выздоровели за сутки 6664 человека — на 5,5% меньше по сравнению с 3 мая. Скончались 129 пациентов с COVID-19.

Госпитализаций стало больше в 38 регионах России, меньше — в 42 регионах. В пяти регионах ситуация не изменилась.

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