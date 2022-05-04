Казань, 4 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Жителей Татарии предупреждают об ухудшении погодных условий 4 и 5 мая. Информация об этом появилась на сайте регионального управления Гидрометцентра.

Гроза

Днем и вечером 4 мая в республике ожидаются сильный дождь, гроза, локально град, сильный ветер порывами до 18-23 м/с. Температура воздуха днем составит +14…+19 ˚С.

В четверг, 5 мая, на территории Татарии местами возможен сильный северо-западный, западный ветер порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время опустится до +1…+6 градусов, днем ожидается не выше +10 ˚С.

ИА REGNUM ранее сообщало, до 18:00 4 мая на территории Воронежской области действует предупреждение о грозах.

Читайте также: В Воронежской области объявили жёлтый уровень погодной опасности