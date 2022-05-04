Черкесск, 4 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2021 году побывали 1 млн 700 тыс. туристов. По показателю туристического потока республика заняла первое место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа, сообщили 4 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Пресс-служба «Кавказ. РФ» Канатная дорога на Кавказе

На втором месте в рейтинге оказался Ставропольский край с показателем 1,3 млн туристов. В Дагестане и Кабардино-Балкарии побывали почти по миллиону гостей. При этом общее число туристов, посетивших субъекты Северо-Кавказского федерального округа в 2021 году, составило свыше 4 млн человек.

Напомним, только за новогодние каникулы 2021 года Карачаево-Черкесию посетили 150 тыс. туристов, что оказалось на 15% больше уровня предыдущего сезона. А по итогам всего года, рост турпотока составил около 13%. Как ранее сообщалось, за 2020 году республику посетили 1,5 млн туристов.

Читайте также: Поток туристов в Карачаево-Черкесию в 2021 году вырос до 1,4 млн человек