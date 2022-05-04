Тунис, 4 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Пожары охватили несколько регионов Туниса в дни празднования исламского праздника Ид-аль-Фитр. Об этом 4 мая сообщает газета Al-Arab со ссылкой на данные службы гражданской обороны Туниса.

Пожар

По последним данным, в первый день праздника были потушены 36 пожаров на инфраструктурных объектах. Во вторник, 3 мая, пожарные потушили ещё 23 пожара в различных районах страны.

По состояние на утро 4 мая сообщалось о возгораниях на рынке Габесе, фабрике «Аль-Фариб» в Бен-Арусе, в общежитии в провинции Набель и на автобусной станции в провинции Бизерта.

Журналисты отмечают, что пожары могут стать следствием политического кризиса в стране.