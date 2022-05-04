Красноярск, 4 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Вознаграждения будут выплачивать в Красноярском крае за информацию о виновных в возникновении природных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в краевом правительстве.

ИА REGNUM Лесной пожар

Ранее красноярский губернатор Александр Усс поручил региональному правительству разработать механизм поощрения граждан, сообщающих правоохранительным органам достоверную информацию о поджигателях или содействующих их задержанию.

Ожидается, что соответствующее постановление краевого правительства будет подписано в ближайшее время.

По словам председателя правительства края Юрия Лапшина, причиной большинства природных пожаров в регионе по-прежнему являются люди.

«Будем поощрять бдительных граждан, которые помогут в выявлении преднамеренных поджогов», — отметил он.

Размер вознаграждения не уточняется. Его обещают определить в процессе подготовки постановления правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим.

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