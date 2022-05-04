Москва, 4 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. 45-летний сооснователь кулинарной сети «Селена», работавшей под торговой маркой «Кулинарная лавка братьев Караваевых», Владимир Лякишев найден мёртвым. Об этом 4 мая сообщает Mash.

Goodfon.ru Выстрел из ружья

По данным канала, Лякишев скончался после выстрела из охотничьего ружья. Происшествие случилось на 16-м этаже дома на проспекте Вернадского в Москве. Предсмертной записки на месте ЧП не обнаружено. Согласно информации, предприниматель несколько дней подряд употреблял алкоголь.

Официальных сведений по данному факту пока нет.