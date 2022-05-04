Тбилиси, 4 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Празднование Дня Победы в этом году в Тбилиси состоится не в парке «Ваке» (бывший парк Победы), а в парке «Киквидзе». Об этом 4 мая сообщил мэр столицы Грузии Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Tbilisi.gov.ge Реконструкция парка Ваке. Тбилиси

«Каждый год наши ветераны собираются в парке Ваке, но в связи с восстановительными работами эта встреча 9 мая пройдёт в Парке культуры и отдыха ветеранов «Киквидзе», который обновлён и отреставрирован», — сказал Каладзе.

Он сообщил, что в парке «Ваке» продолжается ремонт фонтана, что якобы мешает проведению там праздничных мероприятий.

Стоит отметить, что в 2021 года празднование 9 Мая в Тбилиси также перенесли из-за восстановительных работ в парк «Киквидзе». При этом в «Ваке» находится мемориальный комплекс, посвящённый героям Великой Отечественной войны.