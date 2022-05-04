Джакарта, 4 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. По данным полученным от городского правительства Денпасара, на Бали с 25 апреля по 2 мая приехали более 40 тысяч человек в день, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Глава городской транспортной службы Денпасара признал, что все еще есть люди, которые игнорируют медицинские протоколы.

«Приезжие привезли маски, но некоторые до сих пор их не носят. По этой причине оперативная группа постоянно напоминает населению о дисциплине при выполнении медицинских процедур», — заявил глава городской транспортной службы.

Число туристов на острове Бали во время праздника Лебаран в 2022 году продолжают расти. В день в среднем приезжают 40 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Индонезия, Камбоджа и Таиланд проведут три важных саммита глав государств.

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