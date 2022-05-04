Сеул, 4 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 738 человек. Об этом 4 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 4 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 034 256 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 959 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 550 666 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 9467 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 147 762 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 168 531 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 2 440 981 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 49 064 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 395 791.

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