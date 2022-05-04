София, 4 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Представители таможенного агентства Болгарии изъявили в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе крупную партию незадекларированной наличной валюты. Об этом 4 мая сообщает БНР.

(сс) CWitte Граница

Согласно официальной информации, в салоне микроавтобуса, задержанного для рутинной проверки, были обнаружены 149 тыс. евро, 6 тыс. ирландских фунтов и 254,5 тыс. британских фунтов на общую сумму в $450 тыс.

По некоторым данным, водитель транспортного средства, гражданин Турции, направлявшийся в Стамбул, не смог объяснить происхождения денег.

Ведется следствие. Подозреваемый задержан на 24 часа.