Кызыл, 4 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Туве начнётся суд по делу о хищении 1,7 млн рублей из Фонда поддержки предпринимательства республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, на скамье подсудимых окажется бывший директор организации.

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По данным следствия, с сентября 2016 года по ноябрь 2018-го он присвоил бюджетные средства в размере более 1 млн рублей. Кроме того, в августе 2017 года от имени фонда экс-директор дал кредит фирме, руководителем которого являлся он сам, однако заём так и не был возвращён.

«Фонду поддержки предпринимательства республики причинен ущерб на сумму 700 тыс. рублей. Прокуратура республики предъявила иск о взыскании с обвиняемого причиненного материального ущерба на сумму более 1,7 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в Кызылский городской суд.