Кито, 4 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Для борьбы с коррупцией в Эквадоре официально создан Секретариат по антикоррупционной государственной политике. Об этом пишет Prensa Latina.

Commons.wikimedia.org Административная карта Эквадора

Данный государственный орган был создан по инициативе президента Эквадора Гильермо Лассо, а возглавит его бывший глава Национального избирательного совета Луис Вердесото.

Отмечается, что Секретариат получит технический офис в резиденции президента и будет иметь антикоррупционную стратегию. В функции органа будут входить координация, управление, мониторинг и оценка реализации политики общественного надзора и борьбы с коррупцией.