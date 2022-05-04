Рязань, 4 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Информацию о появлении в питьевой воде холерной палочки опровергли 4 мая в оперативной группе правительства Рязанской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В социальных сетях активно распространяются сообщения о заражении воды. В региональном Роспотребнадзоре заверили, что эпидемиологическая ситуация в области спокойная — случаев заболеваний, связанных с водным фактором передачи инфекции, не зарегистрировано.

«Осуществляется постоянный контроль качества питьевой воды в 105 мониторинговых точках централизованных систем питьевого водоснабжения области. Согласно результатам проведённых лабораторных исследований, питьевая вода безопасна в эпидемиологическом отношении», — подчеркнули в правительстве.

Всего с начала 2022 года в Рязанской области из разводящей сети и источников водоснабжения исследовано более четырёх тысяч проб питьевой воды.