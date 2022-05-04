Красногорск, 4 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 29 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 71 случай меньше аналогичного показателя 3 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 127 человека, а днём ранее — у 173 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 5 093 новых случая заражения коронавирусом.