Калуга, 4 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Калужским районным судом 57-летний житель областного центра приговорён к семи годам лишения свободы за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего гибель человека. Об этом 4 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Установлено, что мужчина в декабре 2021 года, двигаясь на автомобиле Kia, на 13-м километре автодороги М-3 «Украина» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21 104.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении.