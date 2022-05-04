Пасадена, США, 4 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Американский инди-исполнитель Чарли Хики представил третью композицию из своего будущего дебютного альбома Nervous At Night под названием Gold Line. Об этом стало известно на сайте музыканта 3 мая.

Скриншот YouTube Чарли Хики

Песня Gold Line приурочена к месяцу осведомленности о психическом здоровье и, по словам самого Хики, является «песней о том, как тебя одолевает чувство, которое, как ты знаешь, больше тебя. Это страшно, но в то же время очень волнительно и радостно».

Новая песня войдет в дебютный альбом Хики вместе с предыдущими синглами Dandelions и Nervous At Night. Пластинка выйдет 20 мая 2022 года.