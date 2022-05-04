Чебоксары, 4 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Чувашии примерно на одном уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и суточное число выздоравливающих. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 4 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 78 787 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 2 и 3 мая подтверждено соответственно 42 и 40 случаев инфицирования.

Победили коронавирус 72 848 пациентов, доля выздоровевших составляет 92,46%. Что касается суточной статистики, то 3 мая вылечились от ковида 100 человек, 2 мая — 104 человека, 1 мая выписаны 102 пациента.

Количество вновь госпитализированных снизилось: если 2 мая в ковид-стационары направили 51-го больного, то 3 мая — 19 пациентов с коронавирусом.

Новых жертв пандемии нет. Напомним, что умерли от ковида 4611 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на утро 4 мая на стационарном лечении находились свыше 300 ковидных больных, амбулаторно лечатся более 430 пациентов.