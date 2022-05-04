Москва, 4 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России просит правоохранительные органы дать оценку публикации ЦРУ США инструкций на русском языке, с помощью которых американская разведка надеется установить связь с российскими гражданами, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

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«Мы видим, как правительственные структуры США (на прошлой неделе Госдепартамент распространил программы по массовой рассылке фейков в адрес россиян) активизировали попытки установления многовекторных прямых контактов с нашими гражданами», — отметил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Помимо уже ставшего традиционным вмешательства во внутренние дела, такое взаимодействие вообще подпадает под уголовную квалификацию — это неприкрытая попытка вербовки, шпионаж и подстрекательство к госизмене, отметил парламентарий.

«Комиссия фиксирует подобные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны и по каждому конкретному случаю просит правоохранительные органы дать соответствующую правовую оценку», — сказал Пискарёв.