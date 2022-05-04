Будапешт, 4 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Власти Венгрии не готовы отказаться от энергетической безопасности своей страны. Об этом 4 мая заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, его слова приводит портал hirado. hu.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы не готовы отказаться от энергобезопасности страны. Это не политический вопрос, а вопрос энергобезопасности», — сказал он, комментируя планы Евросоюза о возможности введения эмбарго на поставки нефти из России.

Также Ковач уточнил в комментарии агентству Bloomberg, что Будапешт не видит в нынешнем предложении ЕС по антироссийским санкциям плана или гарантий по управлению переходным периодом при вводе такого эмбарго на нефть из РФ, а также чего-либо, что могло бы гарантировать Венгрии энергетическую безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что санкции в отношении белорусских предприятий «Беларуськалий» и «Нафтан» может ввести Евросоюз.