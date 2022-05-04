Москва, 4 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Учёт сотрудников, вакцинированных от коронавируса, ведут большинство компаний в России (62%). Нет такого учёта в 32% организациях. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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В основном учет привитых от COVID-19 работников ведут крупные организации с численностью персонала свыше 1000 человек (79%), малого бизнеса — только 54%.

Чаще всего следят за вакцинацией сотрудников в банковской сфере (73%) и торговле (69%), а реже всего — в отрасли IT-технологий (32%).

Число компаний, в которых вакцинированы более 80% сотрудников составляет 68%. В 15% организаций привиты 50-80%, в 10% компаний — 30-50% работников.

Опрос проведён 14–27 апреля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 195 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM. 37% руководителей российских компаний не пускают на корпоративы сотрудников, у которых нет прививки от коронавируса.

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