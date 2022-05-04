Новосибирск, 4 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона возникло 122 лесных пожара на площади 1014,54 га, в том числе на покрытой лесом площади 499,44 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

«На 7:00 сегодня, 4 мая, действует пять пожаров на территории Каргатского (два пожара на общей площади 10,8 га), Северного (два пожара на общей площади 4 га) и Куйбышевского (один пожар на общей площади 3 га) лесничеств», — уточнили в министерстве.

Напомним, что с 15 и 18 апреля в Новосибирской области был установлен пожароопасный сезон, с 15 апреля по 10 мая — особый противопожарный режим.