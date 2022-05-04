Кишинёв, 4 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Кишинёв рассчитывает на то, что Евросоюз откроет свои рынки для поставок молдавских фруктов и другой продукции. Об этом 4 мая заявила президент Молдавии Майя Санду на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Кишиневе.

presedinte.md Президент Молдавии Майя Санду

«Благодарим ЕС за помощь нашей стране. Мы также рассчитываем на открытие европейского рынка для молдавских фруктов и других продуктов, которые не могут попасть на восточные рынки», — сказала Санду.

Она заявила, что продажа товаров из Молдавии на восточном направлении стала невозможной из-за вооружённого конфликта на Украине. Также президент отметила, что Кишинёв осудил действия России.

Мишель пообещал поддержку от ЕС, но не уточнил, какую именно.

Напомним, в августе 2021 года в Молдавии начало работать прорумынское правительство. Отношения с Россией ухудшились, из-за чего молдавские фермеры ещё до конфликта на Украине не смогли продавать продукцию в Россию.