Вашингтон, 4 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Экономический курс президента США Джо Байдена спровоцировал ускорение темпов инфляции и рост уровня бедности в США. Об этом 4 мая пишет газета The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Фондовые рынки продолжают лететь вниз, что обходится гражданам в триллионы долларов. Цены на жильё, скорее всего, постигнет та же участь», — говорится в статье.

Кроме того, в США ускорилась инфляция, которую нельзя взять под контроль, не погрузив экономику страны в рецессию.

Отмечается, что администрация Байдена, несмотря на это, потребовала ещё больших госрасходов и ввела высокие налоги на бизнес.

Ранее Байден запретил поставки в США российских энергоносителей, что привело к их резкому подорожанию. Помимо этого, в стране зафиксировали рост цен на продукты питания. По словам главы Белого дома, в этом якобы виновна Россия.