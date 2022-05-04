Черкесск, 4 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия отметила 65 лет с начала возвращения карачаевцев на свою родину из мест депортации. День 3 мая, согласно указу главы республики, подписанному в 2001 году, считается Днем возрождения карачаевского народа. По традиции основные мероприятия прошли в городах Черкесске и Карачаевске, в них приняли участие представители органов власти, общественных организаций, жители региона.

Telegram-канал главы КЧР Рашида Темрезова Глава КЧР Рашид Темрезов

У мемориального комплекса жертвам депортации карачаевского народа в Карачаевске состоялось возложение цветов, участники митинга почтили память всех, кому не пришлось вернуться на историческую родину. В годы депортации — с 1943 по 1957 год — карачаевский народ потерял более 40 тыс. человек, среди которых половина дети. С праздником поздравил народ глава республики Рашид Темрезов.

«Ровно 65 лет назад реабилитированный карачаевский народ сделал первые шаги по возвращению на родную землю, после 14 лет, проведенных на чужбине — в изгнании. Долгожданная дорога домой была открыта! Никакие трудности не стали помехой для народа оставаться сплоченными и сильными… оставаться людьми. Пройдя все испытания и вернувшись к родным очагам, карачаевцы внесли весомый вклад в развитие региона. Но, самое главное, сумели сохранить и передать потомкам культурную идентичность, самобытность, традиции и язык», — написал Темрезов в своем Telegram-канале.

В столице Карачаево-Черкесии в День возрождения карачаевского народа состоялось праздничное мероприятие в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». В концерте приняли участие творческие коллективы и артисты республики. Еще одно мероприятие было организовано в парке «Родина» в районе завода РТИ, где также прошел концерт. День завершился народными гуляниями.