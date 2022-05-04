Харад, Йемен, 4 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы из движения «Ансаралла» заявили о том, что им удалось сбить ударный беспилотник ВВС Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на официального представителя повстанцев генерала Яхья Сари.

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По его словам, дрон был обнаружен силами ПВО утром 4 мая в небе над провинцией Хаджа.

«Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить вооруженный беспилотник-разведчик китайского производства CH4, принадлежащий ВВС Саудовской Аравии. Дрон был уничтожен ракетой класса «земля-воздух» нашего производства рано утром 4 мая, когда он нарушал перемирие и совершал враждебные действия в воздушном пространстве округа Харад мухафазы Хаджа», — заявил Яхья Сари.