Москва, 4 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал идею провести амнистию для нарушителей Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Считаю, что проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, подготовленный группой депутатов для внесения в Думу, — безответственная и опасная инициатива», — отметил Миронов.

Инициаторы намерены «обнулить» целую главу КоАП и освободить водителей от ответственности за нарушения ПДД, которые якобы не представляют «существенной общественной опасности».

«На какие же «мелочи» нам предлагают закрыть глаза? Например, управление машиной без прав, превышение скорости, проезд на красный свет, нарушение правил проезда перекрестков. То есть, если какой-то лишённый прав урод летит с бешеной скоростью, подрезает, проскакивает светофоры, не уступает дорогу пешеходам, это, оказывается, неопасно. А если виновник ДТП причинил вред здоровью потерпевшего, то и за это его надо простить. Такой вот странный гуманизм», — указал Миронов.

В целом он убежден, что предлагаемая амнистия сделает российские дороги только опаснее.

На фоне непростой социально-экономической обстановки пакет проектов постановлений об объявлении амнистии для нарушивших Правила дорожного движения (ПДД) внесли в Госдуму в апреле 2022 года депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.