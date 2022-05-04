Питтсбург, США, 4 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Фёдорова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 4 мая сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Евгений Малкин

Малкин забросил шайбу и отдал одну результативную передачу в первом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету стало 176 очков в плей-офф НХЛ.

По этому показателю он догнал лидирующего среди российских хоккеистов Сергея Фёдорова. На это достижение у Малкина ушёл 171 матч, в то время как Фёдорову понадобилось 183 игры.

Всего в активе Малкина 65 голов в Кубке Стэнли и 111 голевых передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» одержал победу над «Рейнджерс» в овертайме со счётом 4:3.

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