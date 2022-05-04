В Минобороны РФ показали кадры работы ПВО ВС России на Украине
Москва, 4 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Видеозапись российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины опубликовало 4 мая Минобороны России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Зенитно-ракетный комплекс «Бук»
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» выходит на ударные позиции, захватывает воздушную цель и после этого готовится нанести по ней удар.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.