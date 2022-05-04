* запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 4 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Прошло пять месяцев с тех пор, как врач Амруддин Нури был застрелен несовершеннолетним талибом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпосте в городе Герат в Афганистане. Нури сыграл свадьбу за несколько дней до своей смерти. Он был застрелен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на площади у кинотеатра, когда не заметил блокпост. После суда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправили несовершеннолетнего члена движения, совершившего убийство, в центральную тюрьму Герата, но теперь в дни Ид аль-Фитр он был освобождён из заключения и вернулся к своей семье. Этот шаг был предпринят талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на фоне того, что журналист и два гражданских активиста, обвиняемых в критике талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсети несколько дней назад предстали перед судом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате, каждому из них грозит от одного до двух лет лишения свободы. Действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали гневную реакцию пользователей социальных сетей.

Falkenpost Тюрьма

Халид Кадери, гератский журналист и активист СМИ, был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около месяца назад. Месяц спустя суд талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате постановил, что Кадери должен провести год в тюрьме за написание комментария против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсети. Двое активистов гражданского общества были приговорены к тюремному заключению на срок от одного до двух лет за публикацию своих личных взглядов в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники газеты «8 Собх» сообщают, что одним из этих гражданских активистов является Файяз Гори. Согласно этим источникам, Гори является сторонником Атта Мохаммада Нура (бывшего губернатора Балха и лидера таджиков Афганистана), и критиковал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальных сетях, особенно в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Файяз Гори был арестован 1 февраля возле офиса губернатора Герата.

«Мы живём в стране, где написание критического поста в социальных сетях является более серьёзным преступлением, чем пролитие крови образованной молодежи», — написал в соцсети один из пользователей в ответ на действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Отношение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к людям лишено логики, они не терпят критики. Убийц освобождают через пять месяцев, а критики будут заключены в тюрьму на 24 месяца», — возмутился ещё один пользователь.

Что происходит в центральной тюрьме Герата?

Ворота центральной тюрьмы Герата были распахнуты для всех заключённых после захвата провинции талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из тюрьмы было выпущено более 4000 заключённых. Но сейчас, примерно через восемь месяцев после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, камеры гератской тюрьмы переполнены. В тюрьме, рассчитанной на 15 000 заключённых, в настоящее время содержатся тысячи человек по различным, зачастую незначительным обвинениям. Некоторые люди находятся в тюрьме более четырёх месяцев без какого-либо постановления суда, ожидая окончательного решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Анонимный источник, недавно освобождённый из тюрьмы в Герате, сообщил газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили в тюрьму множество людей, в том числе детей, по самым ничтожным обвинениям.

«В камерах негде даже присесть, — добавил источник. — Положение людей очень тяжёлое. Нет нормальной пищи, нет возможности нормально поспать».

По словам источника, у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет возможности кормить заключённых, как при предыдущем правительстве. Он говорит, что радикалы велели заключённым просить у своих семей приносить им еду. Только одна частная торговая компания в провинции Герат раздаёт еду заключённым, но этого явно недостаточно.

«Количество заключённых очень велико, — рассказывает источник. — В большинстве случаев еда достаётся не всем. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали, чтобы одну миску использовали два человека. Количество заключённых увеличивается с каждым днём».

Согласно источникам газеты «8 Соб», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко обращаются с заключёнными в центральной тюрьме Герата. Их оскорбляют, унижают, избивают и даже пытают. Многие заключённые в настоящее время находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Газета «8 Собх» получила документ, свидетельствующий о том, что председатель суда провинции Герат написал письмо охранникам центральной тюрьмы Герата с приказом запереть в одиночной камере человека, арестованного по иску за автомобиль, и раз в день давать ему хлеб и воду.

«Он должен сидеть один, передавайте ему хлеб и воду через окошечко, свидания ему запрещены», — говорится в приказе.

При прежнем правительстве в гератской тюрьме действовали цеха, где заключённые работали и могли освоить такие профессии, как столярное дело, электрика, металлообработка, портняжное дело, но сейчас этого нет. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также ведут религиозную пропаганду среди заключённых. Например, они задают заключённым вопросы на религиозные темы и избивают их, если не получают «правильных» ответов.