Стокгольм, 4 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Шведская поп-исполнительница Tove Lo (Туве Нильссон) представила новый сингл No One Dies From Love, который сопровождается новостью о создании ее собственного лейбла Pretty Swede Records. Об этом 3 мая сообщил портал The Line Of Best Fit.

Скриншот Youtube Шведская певица Tove Lo

No One Dies From Love — это первый сингл Туве Ло после ее январского трека How Long из саундтрека ко второму сезону сериала «Эйфория». «Когда ты долгое время находишься с кем-то, и все заканчивается внезапно, это как будто часть тебя умерла», — объясняет концепцию песни Туве. «Этот человек стал для тебя чужим. Все воспоминания испорчены. Я считаю, что лучше всего у меня получается «разбитое сердце, под которое можно танцевать». Эта песня именно такая».

Tove Lo также запустила свой собственный звукозаписывающий лейбл Pretty Swede Records. О новом шаге в музыкальной карьере певица рассказала следующее: «Это потрясающе. У меня много свободы, и было очень весело работать с mtheory. Это будет первый релиз под моим лейблом. Я поп-девушка, но мне нравится делать вещи странными и полностью контролировать все видение. Это идеальный способ выпустить именно то, что я хочу».