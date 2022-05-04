Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Чувашии многократно сократилось количество ковидных коек: в настоящее время в больницах для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто 449 мест. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве со ссылкой министра Владимира Степанова заявляют, что на утро 4 мая на стационарном лечении находились свыше 300 ковидных больных. Всего в ковид-госпиталях развёрнуто 449 коек.

В минздраве напоминают, что в пик пандемии в стационарах больниц для пациентов с COVID-19 перепрофилировали почти 3,5 тыс. коек. Таким образом, в мае по сравнению с пиковым значением, который пришёлся на февраль, количество ковидных коек сократилось в 7,8 раза.

Помимо этого, амбулаторно (то есть на дому) лечатся 432 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю (с 22 по 29 апреля) коллективный иммунитет к ковида снизился в Чувашии на 0,4% и составил 39,6%.

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