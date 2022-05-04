Иркутск, , 12:34 — REGNUM В Иркутской области 38 нарушителей привлечены к административной ответственности за нарушение особого противопожарного режима в выходные дни, сообщает территориальное МЧС РФ.

Возгорание камыша 30.mchs.gov.ru

Всего с начала действия особого противопожарного режима в Приангарье зарегистрировано уже 79 палов сухой растительности и 43 случая сжигания мусора.

«На данный момент удалось установить личности 38 нарушителей требований пожарной безопасности. Все они привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Для оперативности патрулирования и охвата большой территории инспекторы используют беспилотники», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 мая в своем телеграм-канале рассказал подробности об опасном возгорании, возникшем накануне районе садоводства «Прибрежный»: пал травы грозил перейти не только садоводство, но и на село Парфеновка, завод по производству бетона, две АЗС и автоцентр.

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