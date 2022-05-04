Ханты-Мансийск, , 12:33 — REGNUM В Югре за сутки на 4 мая госпитализировали десять больных с COVID-19, 41 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений стал Ханты-Мансийск — 11.

С начала пандемии в Югре к 4 мая насчитывается 209 654 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 397 пациентов, 2539 скончались.

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