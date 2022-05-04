Оренбург, 4 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Оренбурге сразу несколько школ получили сообщения о минировании. Учеников пришлось эвакуировать. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

vettie vette В школе

В мэрии отметили, что педколлективы действовали по инструкции. В ход пошли тревожные кнопки. Пока ехали представители спецслужб детей вывели из зданий. Своими силами персонал школ проводил визуальный осмотр помещений и территории на наличие подозрительных предметов.

В настоящее время в школах работают кинологи, полицейские и бойцы Росгвардии. Проверка образовательных учреждений продолжается.