Брюссель, 4 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Санкции в отношении белорусских предприятий «Беларуськалий» и «Нафтан» может ввести Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Ограничения против компании «Беларуськалий», её экспортного подразделения «Белорусской калийной компании», а также против нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» предлагается ввести в рамках шестого пакета мер, связанных с проведением российской спецоперации на Украине.

Шестой пакет мер страны ЕС обсудят 4 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила меры, которые должны войти в шестой пакет санкций. Это ограничения против Сбербанка и ещё двух российских банков, постепенное эмбарго на нефть из России и запрет на работу в ЕС для трёх крупных российских вещателей.

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