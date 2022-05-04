Порт-о-Пренс, 4 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Гаити вооруженные бандформирования захватили шесть бензовозов, которые завершили заправку на терминале Варро, к северу от столицы Гаити. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на Le Nouvelliste.

Бензовоз

Автомобили принадлежали нескольким нефтяным компаниям. Требования банд пока не были выдвинуты.

Захват грузовиков произошел в тот момент, когда страна уже несколько недель сталкивается с новым топливным кризисом, из-за которого многие автозаправочные станции в столице и городах департаментов закрыты.

В понедельник, 2 мая, власти подтвердили, что в страну прибыла партия из 287 000 баррелей бензина и дизельного топлива для снабжения местных рынков.