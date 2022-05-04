Киренск, Иркутская область, , 12:29 — REGNUM В Киренском районе Приангарья на реке Лене 3 мая спасен житель деревни Кривая Лука, рискнувший выйти на лодке в ледоход. Подробности 4 мая сообщает ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Происшествие на воде pannipanni

Инцидент случился в 50 метрах от берега: был замечен мужчина в лодке «Казанка», плотно зажатой движущимися льдинами. Очевидцы из деревни Кривая Лука сообщили, что местный житель 1982 года рождения нуждается в помощи — мужчина вычерпывал воду, которую захлестывало через борт.

4 мая в 07:05 (ирк) пострадавший был снят со льдины и доставлен в районную больницу города Киренска в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало

, в Иркутской области вместе с потеплением участились ЧП на водоемах. По данным территориального ГУ МЧС РФ, только за 1 мая зарегистрировано два серьёзных инцидента.

Читайте также: В Приангарье участились происшествия на воде