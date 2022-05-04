В Приангарье спасли мужчину, рискнувшего выйти на лодке в ледоход
Киренск, Иркутская область, 4 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Киренском районе Приангарья на реке Лене 3 мая спасен житель деревни Кривая Лука, рискнувший выйти на лодке в ледоход. Подробности 4 мая сообщает ГУ МЧС РФ по Иркутской области.
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Происшествие на воде
Инцидент случился в 50 метрах от берега: был замечен мужчина в лодке «Казанка», плотно зажатой движущимися льдинами. Очевидцы из деревни Кривая Лука сообщили, что местный житель 1982 года рождения нуждается в помощи — мужчина вычерпывал воду, которую захлестывало через борт.
4 мая в 07:05 (ирк) пострадавший был снят со льдины и доставлен в районную больницу города Киренска в удовлетворительном состоянии.
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