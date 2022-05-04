Газа, Палестина, , 12:33 — REGNUM Палестинская группировка ХАМАС призвала сторонников быть готовыми к началу военных действий против Израиля. Об этом сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление официального представителя группировки.

Иерусалим Audun Lysbakken

Отмечается, что в ближайшее время израильские радикалы могут организовать провокацию в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Как заявил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кану, в группировке готовы ответить на агрессию против Аль-Аксы с оружием в руках.

«Оккупационные власти, разрешили своим поселенцам взять Аль-Аксу штурмом в ближайший четверг (5 мая). Это нападение может стать детонатором для новой вооружённой конфронтации», — отметил представитель ХАМАС.