Донецк, , 12:27 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 4 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В 11:55 с украинских позиций в населённом пункте Новомихайловка открыт огонь по Петровскому району Донецка. По жилам кварталам выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 мая при одном из обстрелов Донецка ранения получили семь человек.