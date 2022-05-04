Москва, 4 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Европейский центральный банк, скорее всего, не станет ужесточать денежно-кредитную политику, так как это едва ли поможет ему справиться с ростом инфляции в странах ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Евросоюз

По его словам, в условиях стагфляции, нарастания продовольственного и топливно-энергетического кризиса ужесточение денежно-кредитной политики может и не помочь прекратить сложно контролируемый рост цен.

«В этих условиях ключевым драйвером инфляции выступает не чрезмерный спрос и «перегрев» экономики с сопутствующей ситуацией на финансовых рынках, а нарастающий дефицит товаров и услуг, в том числе среди товаров первой необходимости и повседневного спроса, — сказал Мастеров. — Возникает ситуация, когда предложение на рынке не может удовлетворить имеющийся спрос, что и создает практически постоянно действующие факторы инфляции. При таком положении дел ужесточение денежно-кредитной политики может лишь еще больше спровоцировать усиление стагфляционных тенденций».

Поэтому, как полагает Мастеров, вероятность ужесточения политики ЕЦБ невысока.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист рассказал, какой рост цен, скорее всего, ждет жителей Германии.