В Петербурге до 8 мая ожидается потепление, а потом снова похолодает
Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Весна оттягивает свой приход в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, устойчивой теплой погоды в ближайшее время ждать не стоит. В ближайшие несколько дней ожидается значительное повышение температуры воздуха, однако уже к 8–9 мая ожидается похолодание, сообщил 4 мая ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
По его словам, каждые три дня прогноз погоды меняется, поэтому точно предсказать, какими будут вторые майские праздники в Петербурге и Ленобласти, пока сложно.
«Все очень меняется, сегодня холодный день, а завтра повышение, градусов +12, а 7 мая до +19 градусов. Потом 8–9 мая снова похолодание, +10 градусов, затем очередное повышение», — пояснил синоптик.
«Уверенности нет, что да, пришла весна, похолодания не будет. Циклоны то приносят теплую массу, то холодную. Всё перепуталось, 7 мая будет очень теплым, жарким, а 8-е опять похолодание. Но еще пять дней, может погода изменится», — подытожил Колесов.
Отметим, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», четверг, 5 мая, будет без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +11…+13 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
В пятницу, 6 мая, ночью без существенных осадков, днём местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.