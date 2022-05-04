Санкт-Петербург, 4 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Весна оттягивает свой приход в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, устойчивой теплой погоды в ближайшее время ждать не стоит. В ближайшие несколько дней ожидается значительное повышение температуры воздуха, однако уже к 8–9 мая ожидается похолодание, сообщил 4 мая ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Египетский мост Петербурга

По его словам, каждые три дня прогноз погоды меняется, поэтому точно предсказать, какими будут вторые майские праздники в Петербурге и Ленобласти, пока сложно.

«Все очень меняется, сегодня холодный день, а завтра повышение, градусов +12, а 7 мая до +19 градусов. Потом 8–9 мая снова похолодание, +10 градусов, затем очередное повышение», — пояснил синоптик.

«Уверенности нет, что да, пришла весна, похолодания не будет. Циклоны то приносят теплую массу, то холодную. Всё перепуталось, 7 мая будет очень теплым, жарким, а 8-е опять похолодание. Но еще пять дней, может погода изменится», — подытожил Колесов.

Отметим, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», четверг, 5 мая, будет без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +11…+13 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В пятницу, 6 мая, ночью без существенных осадков, днём местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.